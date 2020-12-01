Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31
Тоесть дотировать *зеленую енергетику* Ахметова ето нормально а холопам даешь европейские цены? Зашибись.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33
А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:34
Это и есть процесс "разведения кроликов", "стрижки баранов", имения лохов,.....
Такие счета хотелось бы видеть у тех, кто занимается реальным производством электроэнергии:
Добычею угля - вплоть до генерации.
Строителей и машиностроителей электро -генераторов.
Тех, кто создаёт ЛЭП.
.....................................
И как результат их работы доступность всего энерго ёмкого.
В скоре рабу будет недоступна даже опалення хаты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:35
Нужно отдать должное путену, он понял свою ошибку и начал воевать против Украины по умному не оружием а с помощью економики и подкупа украинских чиновников. Продажная антиукраинская власть делает все чтобы украинцы захотели обратно в Таежный союз, где тарифы ниже
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:51
Заметте, причиной повышения тарифов они уже называют не падение гривны, не курс доллара, не дефицит енергии, а просто потому что тарифы уже аж три года не пересматривались и в Европе есчо дороже видите ли. А то что в Европе у бомжей пособие в 10 раз больше чем у украинцев пенсии и зарплаты ето ничего страшного? А то что у Европейских чиновников нет таких зарплат в несколько миллионов в месяц как у наших Ахметова и Коболева ето ничего? Сколько можно етот беспредел бандитов называющих себя властью терпеть
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