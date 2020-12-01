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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33
А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:00
" тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів." - ПОвеселило))) і тепер ми вводимо абон плату за доставку кожного окремого квт ... а хто не буде платити обріжемо газ))) Для розуміння - собівартість сонячної єнергії при терміні окупності панелей 20років - 5 центів це вже з пауєрбанком на 20квт..от г***..
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:25
Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для
Когда регулятор устанавливает цены, когда власть призывает поднимать цены это не рыночные отношения и не рыночные цены.
Когда из-за ухода потребителей газы подают в суд, для отмены простого перехода клиента, где рыночные отношения? На Украине нет рынка.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58
1-отменить все льготы (25%-50% для всяких полицейских, военных и т.д.)
2-отключать свет за просрочку в оплате в 1 месяц.
Тогда и не нужно будет дотировать
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12
Тв...арь, он уже понимает что отправят в сливной бочок ближайшие два месяца.
На кормёжке у Ахметова и Ко.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:13
Оказывается решение уже принято.
Это у населения просто напросто не будет доступа к электроэнергии.
об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.
"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.
При этом глава правительства подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.
"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил премьер-министр.Источник:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:16
Экономика, в таком случае, для Украины - большая роскошь.
Банановым образованиям с внешним управлением не по карману:
08.12.20 16:42 Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера
Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп МагераНКРЭКУ должна не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса, поскольку это обернется для него банкротством.
Об этом написал народный депутат Сергей Магера на своей страничке в Facebook.
"Я надеюсь, что у НКРЭКУ хватит политической воли и сил, чтобы принять завтра правильное решение. Остаться в сложной ситуации по одну сторону с предприятиями, которые обеспечивают поступления в бюджет и рабочие места для наших граждан. И не повышать тариф, который обернется для бизнеса миллиардными потерями и новыми банкротствами", - написал Магера.
По его словам, запаса прочности у бизнеса и украинцев уже не осталось. И в случае, если тариф повысят, бизнес не выживет. "Чтобы выжить, власть и бизнес должны быть по одну сторону баррикад. Не прятаться от проблем, а предлагать предприятиям и ФОПам реальную руку помощи. Не повышать тарифы на передачу электроэнергии, а сдерживать непомерные аппетиты отдельных органов, чтобы защитить промышленность от окончательного краха", - подчеркнул Магера.
Напомним, НКРЭКУ согласовала для компании "Укрэнерго" повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час. Теперь же тариф предлагают в 2021 году повысить еще больше, до 324,81 грн / МВт*ч. Свое желание еще больше повысить тариф в "Укрэнерго" не объясняют. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию. В свою очередь бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко высказал уверенность, что поскольку у промышленности резервов нет, то увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов и массового увольнения персонала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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