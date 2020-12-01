Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

Додано: Вів 08 гру, 2020 18:16

Экономика, в таком случае, для Украины - большая роскошь.Банановым образованиям с внешним управлением не по карману:Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп МагераНКРЭКУ должна не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса, поскольку это обернется для него банкротством.Об этом написал народный депутат Сергей Магера на своей страничке в Facebook."Я надеюсь, что у НКРЭКУ хватит политической воли и сил, чтобы принять завтра правильное решение. Остаться в сложной ситуации по одну сторону с предприятиями, которые обеспечивают поступления в бюджет и рабочие места для наших граждан. И не повышать тариф, который обернется для бизнеса миллиардными потерями и новыми банкротствами", - написал Магера.По его словам, запаса прочности у бизнеса и украинцев уже не осталось. И в случае, если тариф повысят, бизнес не выживет. "Чтобы выжить, власть и бизнес должны быть по одну сторону баррикад. Не прятаться от проблем, а предлагать предприятиям и ФОПам реальную руку помощи. Не повышать тарифы на передачу электроэнергии, а сдерживать непомерные аппетиты отдельных органов, чтобы защитить промышленность от окончательного краха", - подчеркнул Магера.Напомним, НКРЭКУ согласовала для компании "Укрэнерго" повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час. Теперь же тариф предлагают в 2021 году повысить еще больше, до 324,81 грн / МВт*ч. Свое желание еще больше повысить тариф в "Укрэнерго" не объясняют. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию. В свою очередь бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко высказал уверенность, что поскольку у промышленности резервов нет, то увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов и массового увольнения персонала.