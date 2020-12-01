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Гетманцев закликав підвищити
тариф на електроенергію для...

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33

А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:00

" тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів." - ПОвеселило))) і тепер ми вводимо абон плату за доставку кожного окремого квт ... а хто не буде платити обріжемо газ))) Для розуміння - собівартість сонячної єнергії при терміні окупності панелей 20років - 5 центів це вже з пауєрбанком на 20квт..от г***..
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:25

Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для

Когда регулятор устанавливает цены, когда власть призывает поднимать цены это не рыночные отношения и не рыночные цены.
Когда из-за ухода потребителей газы подают в суд, для отмены простого перехода клиента, где рыночные отношения? На Украине нет рынка.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58

1-отменить все льготы (25%-50% для всяких полицейских, военных и т.д.)
2-отключать свет за просрочку в оплате в 1 месяц.
Тогда и не нужно будет дотировать
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12

Тв...арь, он уже понимает что отправят в сливной бочок ближайшие два месяца.
На кормёжке у Ахметова и Ко.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:26

Уже давно треба піднімати, для чого ці соціалістичні загравання. Газ нічому не навчив?
espanol
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