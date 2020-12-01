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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33
А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:00
" тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів." - ПОвеселило))) і тепер ми вводимо абон плату за доставку кожного окремого квт ... а хто не буде платити обріжемо газ))) Для розуміння - собівартість сонячної єнергії при терміні окупності панелей 20років - 5 центів це вже з пауєрбанком на 20квт..от г***..
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:25
Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для
Когда регулятор устанавливает цены, когда власть призывает поднимать цены это не рыночные отношения и не рыночные цены.
Когда из-за ухода потребителей газы подают в суд, для отмены простого перехода клиента, где рыночные отношения? На Украине нет рынка.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58
1-отменить все льготы (25%-50% для всяких полицейских, военных и т.д.)
2-отключать свет за просрочку в оплате в 1 месяц.
Тогда и не нужно будет дотировать
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12
Тв...арь, он уже понимает что отправят в сливной бочок ближайшие два месяца.
На кормёжке у Ахметова и Ко.
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:26
Уже давно треба піднімати, для чого ці соціалістичні загравання. Газ нічому не навчив?
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:14
може і треба. тільки от питання - на скільки, процентів на 20-30 чи в 5 разів? вам який варіант більше до вподоби? розрахунки побачити б, і такі, щоб без зеленої енергетики. її нехай особливі поціновувачі по таких тарифах оплачують.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:18
Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для
А ви поцікавтесь вартістю електричної енергії в Європі. Там у багатьох небідних країнах вона вже дешевша за українську. Спроби надати додатковий заробіток олігархам тут є явними та вельми переконливими.
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