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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33
А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:00
" тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів." - ПОвеселило))) і тепер ми вводимо абон плату за доставку кожного окремого квт ... а хто не буде платити обріжемо газ))) Для розуміння - собівартість сонячної єнергії при терміні окупності панелей 20років - 5 центів це вже з пауєрбанком на 20квт..от г***..
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:25
Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для
Когда регулятор устанавливает цены, когда власть призывает поднимать цены это не рыночные отношения и не рыночные цены.
Когда из-за ухода потребителей газы подают в суд, для отмены простого перехода клиента, где рыночные отношения? На Украине нет рынка.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58
1-отменить все льготы (25%-50% для всяких полицейских, военных и т.д.)
2-отключать свет за просрочку в оплате в 1 месяц.
Тогда и не нужно будет дотировать
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12
Тв...арь, он уже понимает что отправят в сливной бочок ближайшие два месяца.
На кормёжке у Ахметова и Ко.
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:26
Уже давно треба піднімати, для чого ці соціалістичні загравання. Газ нічому не навчив?
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:14
може і треба. тільки от питання - на скільки, процентів на 20-30 чи в 5 разів? вам який варіант більше до вподоби? розрахунки побачити б, і такі, щоб без зеленої енергетики. її нехай особливі поціновувачі по таких тарифах оплачують.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:18
Re: Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для
А ви поцікавтесь вартістю електричної енергії в Європі. Там у багатьох небідних країнах вона вже дешевша за українську. Спроби надати додатковий заробіток олігархам тут є явними та вельми переконливими.
Додано: Сер 09 гру, 2020 01:09
Не було ні одного намагання знизити тариф для промисловості, а не збільшувати для населення. Це при тому, що атомна енергія найдешевша, АЕС не навантажені, блоки зупиняють... Зелена енергія найдорожча. Хто виграє в цьому випадку? Прізвища ми знаємо. Тобто влада ошукує населення і створює прибутки для олігархів? Навіщо така влада? Цікавий ланцюг - підвищення тарифів-великі штрафи за несплату ЖКП-виселення власників квартир за несплату (тобто створення бомжів) і, як слідство, знищення своїх громадян. Для кого створюються умови і з кім влада бажає залишитися? Питання риторичні, але...
Додано: Сер 09 гру, 2020 03:01
Да, с министерством правды Оруэла в романе "1984" идеальное совпадение. Как будто используют этот роман в качестве инструкции по двоемыслию.
"свобода - это рабство, незнание - это сила" и как логическое продолжение подобного двоемыслия и маразма "субсидии - это рынок"
Поражает цинизм подобных высказываний. Субсидии - это враг рыночных цен. Вы уж либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Не может быть рыночных цен при субсидиях.
Сам факт субсидий уже говорит о том, что цены не рыночные и искусственно раздуты, как мыльные пузыри. Субсидии выступают в роли костылей и подпорок, поддерживающих эти раздутые как мыльные пузыри тарифы, чтобы они не лопнули и не сдулись за счет свободного рынка. Потому что при свободном рынке цена определяется балансом спроса и предложения на местном рынке, а не указаниями чиновников и ссылками на цены на Марсе или где-то в планетарной системе Сириуса.
Допомогу держави в виде субсидий получают олигархи вымогающие высоких цен на монопольно захваченные ресурсы. Субсидию дают с конкретной целью, чтобы она была уплачена конкретному олигарху по конкретному тарифу. На другие цели субсидию использовать нельзя. Людей которым платят субсидии используют просто как инструмент перекачки денег из госбюджета в карман олигархов. Потому, что все эти субсидии уходят на оплату непомерно раздутых тарифов олигархам.
Вот и получается, что держава помогает олигархам-монополистам субсидиями за счет налогоплательщиков, т.е. отбирает эти деньги у нищего населения и отдает богатым вымогателям захватившим монополию.
В такой ситуации предлагать отбирать еще больше налогов у нищего населения (повышать налоги для финансирования субсидий) и заставлять население платить еще больше олигархам (повысить тарифы) - вершина цинизма.
В Европе покрывают, при многократно более высоких расходах на зарплаты, а в Украине "не покрывают" и это при мизерных расходах на зарплаты, на уровне африканских стран.
Гнать ссаными тряпками нужно таких поставщиков и тех "экспердов", которые подобные данные дают.
PS: Не удивительно, что
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