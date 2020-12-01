Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

Додано: Сер 09 гру, 2020 03:01

Fuzzy написав: Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.

Уровень лицемерия просто зашкаливает! Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.Уровень лицемерия просто зашкаливает!

Ціна повинна бути ринковою, а люди, які потребують субсидії

повинні справедливо отримувати допомогу від держави

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Да, с министерством правды Оруэла в романе "1984" идеальное совпадение. Как будто используют этот роман в качестве инструкции по двоемыслию."свобода - это рабство, незнание - это сила" и как логическое продолжение подобного двоемыслия и маразма "субсидии - это рынок"Поражает цинизм подобных высказываний. Субсидии - это враг рыночных цен. Вы уж либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Не может быть рыночных цен при субсидиях.Сам факт субсидий уже говорит о том, что цены не рыночные и искусственно раздуты, как мыльные пузыри. Субсидии выступают в роли костылей и подпорок, поддерживающих эти раздутые как мыльные пузыри тарифы, чтобы они не лопнули и не сдулись за счет свободного рынка. Потому что при свободном рынке цена определяется балансом спроса и предложения на местном рынке, а не указаниями чиновников и ссылками на цены на Марсе или где-то в планетарной системе Сириуса.Допомогу держави в виде субсидий получают олигархи вымогающие высоких цен на монопольно захваченные ресурсы. Субсидию дают с конкретной целью, чтобы она была уплачена конкретному олигарху по конкретному тарифу. На другие цели субсидию использовать нельзя. Людей которым платят субсидии используют просто как инструмент перекачки денег из госбюджета в карман олигархов. Потому, что все эти субсидии уходят на оплату непомерно раздутых тарифов олигархам.Вот и получается, что держава помогает олигархам-монополистам субсидиями за счет налогоплательщиков, т.е. отбирает эти деньги у нищего населения и отдает богатым вымогателям захватившим монополию.В такой ситуации предлагать отбирать еще больше налогов у нищего населения (повышать налоги для финансирования субсидий) и заставлять население платить еще больше олигархам (повысить тарифы) - вершина цинизма.В Европе покрывают, при многократно более высоких расходах на зарплаты, а в Украине "не покрывают" и это при мизерных расходах на зарплаты, на уровне африканских стран.Гнать ссаными тряпками нужно таких поставщиков и тех "экспердов", которые подобные данные дают.PS: Не удивительно, что, в Украине уже несколько кварталов самые высокие цены на электроэнергию в Европе.