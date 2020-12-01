Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 04:32
А може красти менше треба? Тоді і тарифи не треба буде заганяти в космос.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:07
Чтобы гетьманцевы и миловановы не размножались в Украине необходимо принять закон о стерилизации оных. Вас возмущают гей-парады? А то шо они уже страной управляют и свои правила навязывают то нормально?
В Украине есть только один легитимный орган Верховной власти, это - Майдан. Как на Сичи подобных ур**, которые своих же соотечественников нае... обманывали, на кол сажали, так и сейчас Майдан должен пинками выносить этих упырей из кабинетов. До тех пор, пока не приведем к власти достойных и порядочных людей.
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