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Гетманцев закликав підвищити
тариф на електроенергію для...

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 04:32

А може красти менше треба? Тоді і тарифи не треба буде заганяти в космос.
Екс-чиновник Миколаївобленерго пропонував хабар $100,000.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:07

Чтобы гетьманцевы и миловановы не размножались в Украине необходимо принять закон о стерилизации оных. Вас возмущают гей-парады? А то шо они уже страной управляют и свои правила навязывают то нормально?
В Украине есть только один легитимный орган Верховной власти, это - Майдан. Как на Сичи подобных ур**, которые своих же соотечественников нае... обманывали, на кол сажали, так и сейчас Майдан должен пинками выносить этих упырей из кабинетов. До тех пор, пока не приведем к власти достойных и порядочных людей.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:06

"Больше будут платить лишь богатые, бедных это не каснётся" говорили они
miliontiy
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:02

  Амвросий написав:PS: Не удивительно, что по отчетам Европейской Комиссии, в Украине уже несколько кварталов самые высокие цены на электроэнергию в Европе.

Якщо ви ЕКСПЕРТ по цих питаннях, до вас 3 питання:
1. Чому в по отчетам Европейской Комиссии в оригінальному звіті є тільки 3 згадки про Україну. Ось вони:
The EU27 balance of electricity trade with countries not part of the EU ETS or its equivalents improved markedly in the first six months of 2020, ending up with a 3 TWh deficit on the back of lower imports from Russia and Ukraine.

Net imports from Ukraine decreased on the back of lower demand in Hungary and reached 1 TWh in H1 2020

Germany, Austria, Nord Pool markets and Ukraine were the largest sources of inflows into the region.

В усіх трьох йдеться по імпорт з України.
Як же так: імпортують з країни де найдорожча електрика?
2. Як ви пояснете це?
Список стран по стоимости электроэнергии
Наприклад Німетчинна - роздрібна ціна 300, гурт - 20. Навар 1500%!! Українські олігархи нервово курять в стороні.
3. І саме головне: яка частина електрики проходить по цінах з того звіту?
Тому що наприклад нафта також має котирування, але насправді мізерна кількість фізичної нафти купляється продається по таких цінах. В основному нафта продається по контрактах, а не по спотових цінах. І тим більше не по цінах "на сутки вперед".
andrijk777
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