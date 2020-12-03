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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо.

Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

да щоб ви подавилися
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12

эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
Fuzzy
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