В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо.
Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12
эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:23
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:54
Все нормально. Барыги геть. Конец эпохи бедности. На каждую монополию - свой олигарх
|