В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо.
Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12
эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:23
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:54
Все нормально. Барыги геть. Конец эпохи бедности. На каждую монополию - свой олигарх
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:52
Чтоб вы в Аду горели. Прихватизировали украинское имущесто за бесценок под предлогом модернизации, а вместо етого разграбили и повысили тарифы на людей.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:54
Скажите, а какое обоснование повышения тарифов в 3-5 раз? Официальная же инфляция у нас всего 5% а не 500%
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:21
За б*** выходили, за тарифы никто. Платим, радуемся новым повышениям, машем, улыбаемся.
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