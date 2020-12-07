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В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо.
Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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R2
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44
да щоб ви подавилися
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ggl_inter
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Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12
эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
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Fuzzy
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:23
Fuzzy написав:
эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день?
счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
Вы когда прорыв газовой трубы в последний раз видели? -- в отличии от ХВП\ГВП...
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_hunter
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:54
Все нормально. Барыги геть. Конец эпохи бедности. На каждую монополию - свой олигарх
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Дима Алматов
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:17
Шо, опять? )
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yalta1965
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:00
по киевгазу странно... с января 20 - 0,336/куб... а пишут с 0,28 до 0,32
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Клаус
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