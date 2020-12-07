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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо.

Дивися повний текст В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

да щоб ви подавилися
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12

эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..
Fuzzy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:23

  Fuzzy написав:эти не подавятся, глотки ого-го!!!
какая абонплата? за что? каким образом она формируется? трубы ремонтируют каждый день? счетчики меняют раз в месяц?
негодяи..

Вы когда прорыв газовой трубы в последний раз видели? -- в отличии от ХВП\ГВП...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:54

Все нормально. Барыги геть. Конец эпохи бедности. На каждую монополию - свой олигарх :mrgreen:
Дима Алматов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:17

Шо, опять? )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:00

по киевгазу странно... с января 20 - 0,336/куб... а пишут с 0,28 до 0,32 :roll:
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 05:43

  Клаус написав:по киевгазу странно... с января 20 - 0,336/куб... а пишут с 0,28 до 0,32 :roll:

То пiшут бiз ПДВ
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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