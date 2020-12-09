В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...
Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:
«З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.».
У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;