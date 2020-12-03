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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:47

  ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...

Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:

«З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:

39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.».

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:51

  yanyura написав:
  ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...

Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:
...
39 куб.м
126 куб.м
314 куб.м

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text

А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:40

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...

Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:
...
39 куб.м
126 куб.м
314 куб.м

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text

А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?

В зависимости от поставщика газа у каждого будет своя сумма.

Но суть в том, что ежегодно меняются правила - в 2020-м для оплаты за доставку газа брался объем не фактически использованного в предыдущем месяце, а использованного за весь 2019-й, после того, как люди, поняв это, стали экономить, оплата за доставку газа по объему использованному в 2020-м, в 2021-м стала бы меньше (имхо), поэтому решили изменить методику оплаты на минимальное количество (по их расчетам, но методика расчетов не приводится) использованного в зависимости от того, что есть из газового оборудования в квартире/доме. В 2022 придумают что-то новое.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:44

А як же вони суму на субсидії хочуть зменшити? Ціну за трубу підняли вдвічі, то і в субсидії повинно піднятися. Те, що добавили копійки до пенсії, ніяк підвищення цін не перекриє. Та і субсидія тільки на норму газу. А як палити тільки їхні норми, то закацубнеш навіки. Ох і дякувати ж 73%.
valera2011
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:46

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...

Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:
...
39 куб.м
126 куб.м
314 куб.м

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text

А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?

С удовольствием,
1. Потребителя высаживают с нормированных расчетов за газ и подсаживают на счетчики в том числе общедомовые, по постанове Кабмина №46 от 2016 года "любезно" разрешено устанавливать квартирный за свой счет.
2. Устанавливают оплату за транспортировку с расчетом кубометров по приборам за прошлый год.
3. Поднимают оплату.
4. Вносят изменения об обязательной оплате согласно норматива, в не зависимости показателей счетчика.

Присутствие остро выраженного понимания необходимости финансовых обязательств за ветер, во время прогулки "наблюдение за облаками" - это несколько чрезмерное позерство.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 01:48

Вы должны платить за право проживания на территории олигархов.
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andrein
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