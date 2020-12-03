В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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ivanoffaa70 написав:Чтобы платить меньше уменьшите расход газа...
Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:
«З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.».
У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;
А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?
В зависимости от поставщика газа у каждого будет своя сумма.
Но суть в том, что ежегодно меняются правила - в 2020-м для оплаты за доставку газа брался объем не фактически использованного в предыдущем месяце, а использованного за весь 2019-й, после того, как люди, поняв это, стали экономить, оплата за доставку газа по объему использованному в 2020-м, в 2021-м стала бы меньше (имхо), поэтому решили изменить методику оплаты на минимальное количество (по их расчетам, но методика расчетов не приводится) использованного в зависимости от того, что есть из газового оборудования в квартире/доме. В 2022 придумают что-то новое.
А як же вони суму на субсидії хочуть зменшити? Ціну за трубу підняли вдвічі, то і в субсидії повинно піднятися. Те, що добавили копійки до пенсії, ніяк підвищення цін не перекриє. Та і субсидія тільки на норму газу. А як палити тільки їхні норми, то закацубнеш навіки. Ох і дякувати ж 73%.
А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?
С удовольствием, 1. Потребителя высаживают с нормированных расчетов за газ и подсаживают на счетчики в том числе общедомовые, по постанове Кабмина №46 от 2016 года "любезно" разрешено устанавливать квартирный за свой счет. 2. Устанавливают оплату за транспортировку с расчетом кубометров по приборам за прошлый год. 3. Поднимают оплату. 4. Вносят изменения об обязательной оплате согласно норматива, в не зависимости показателей счетчика.
Присутствие остро выраженного понимания необходимости финансовых обязательств за ветер, во время прогулки "наблюдение за облаками" - это несколько чрезмерное позерство.
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_hunter написав:чтобы всю глубину глубин зрады осознать...
Персонально для вас выделил зраду красным и увеличенным шрифтом:
Но суть в том, что ежегодно меняются правила - в 2020-м для оплаты за доставку газа брался объем не фактически использованного в предыдущем месяце, а использованного за весь 2019-й, после того, как люди, поняв это, стали экономить, оплата за доставку газа по объему использованному в 2020-м, в 2021-м стала бы меньше (имхо), поэтому решили изменить методику оплаты на минимальное количество (по их расчетам, но методика расчетов не приводится) использованного в зависимости от того, что есть из газового оборудования в квартире/доме. В 2022 придумают что-то новое.