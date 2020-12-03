В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Додано: Чет 10 гру, 2020 22:40

_hunter написав: yanyura написав: ivanoffaa70 написав: Чтобы платить меньше уменьшите расход газа... Чтобы платить меньше уменьшите расход газа

Уменьшай, не уменьшай, все равно заплатишь, как они решили:

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - п’ятим такого змісту:

...

39 куб.м

126 куб.м

314 куб.м



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text

А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять? А в гривнах это сколько? -- ну, чтобы всю глубину зрады представлять?

ежегодно меняются правила

В зависимости от поставщика газа у каждого будет своя сумма.Но суть в том, что- в 2020-м для оплаты за доставку газа брался объем не фактически использованного в предыдущем месяце, а использованного за весь 2019-й, после того, как люди, поняв это, стали экономить, оплата за доставку газа по объему использованному в 2020-м, в 2021-м стала бы меньше (имхо), поэтому решили изменить методику оплаты на минимальное количество (по их расчетам, но методика расчетов не приводится) использованного в зависимости от того, что есть из газового оборудования в квартире/доме. В 2022 придумают что-то новое.