В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:20

КИЕВ. 9 декабря. УНН.

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за 9 месяцев этого года убыток "Нафтогаз Украины" составил 17 млрд грн.

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аудиторы, проверяя деятельность "Нафтогаза" во времена работы Витренко выявили ряд нарушений, которые привели к 175 млрд грн бюджетных потерь.

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"В общем ревизией "Нафтогаза" установлено финансовых нарушений и выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен", - сообщает руководителю правительства Геннадий Плис.

_hunter написав: Я же в гривнах просил...

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Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс"). Я же в гривнах просил......Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс").

официальную

Кстати об эффективности Нафтогаза:Т.е. только на исследование, на сам юр. процесс деньги будут выделены дополнительно.Но проще, конечно же, не заставить вернуть эти деньги с виновных, а переложить их на "пересичных", выдумывая все новые и новые поборы.1. Назовите мнестоимость газа в 2021-м году и на весь год, с января по декабрь, и я напишу в гривнах.2. "Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти." (с) (Михаил Жванецкий)