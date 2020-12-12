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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:22

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Насколько справедлива такая платёжка за доставку газа при его потреблении в этом году 0 кубов?
Это обычный частный дом, который в прошлом году сдавался в аренду, а этот год простаивает

Суммы оплаты за НИЧТО говорят сами за себя

Это, кстати, одна и проблем, которую новая "зрада" и решает: до нее раз в квартал нужно было "рисовать" потребление -- только чтобы нулей не было -- в противном случае начинали насчитывать по "человеко-нормам". Теперь же достаточно будет платить абонентку-минималку.
Но если дом "этот год простаивает" -- и скорее всего будет простаивать следующий -- возможно имеет смысл отключиться. -- тут все 1-в-1 с какой-нить радиоточкой или проводным телефоном.

Умняк однако.
Не так давно на хлопский розум посоветовали бы меньше сидеть на ж*** и больше работать. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:34

Re: В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

  _hunter написав:Мне чужие зрады красным и увеличенным шрифтом выделять не нужно -- если уж персональные услуги оказываете -- ответьте уже на два раза лично вам заданный вопрос...

Никополь, 30-км зона АЭС. По индивидуальному квартирному счетчику 01.-12.2020 газплита + газколонка, потребление газа до 5 куб/месяц, т.к. стоит электробойлер (дешевле обходится, стационарное электроотопление + день-ночь), но оплачивать надо будет с января не по фактическим показателям, не по среднему потреблению в 2020-м, а по 10,5 кубов, т.е. переплата ежемесячно минимум по 5,5 куба или 66 кубов в год. Да, вроде бы это мелочь, но с какой стати я должен оплачивать кому-то его "хотелки"?

Как здесь часто любят советовать "Не можешь оплатить счета - подними ж... с дивана и иди зарабатывать!"
Аналогично и мой ответ Коболеву, Шмыгалю, Зеленскому и Ко - не можете заработать деньги государству не обдирая людей только повышением на вся и все - поднимите ж... и идите зарабатывать! Хоть смеша людей играя членом на рояле, ездой на самокате в цирке, выпрашивая деньги у мамы в США, но зарабатывайте.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:42

  yanyura написав:
  _hunter написав:Мне чужие зрады красным и увеличенным шрифтом выделять не нужно -- если уж персональные услуги оказываете -- ответьте уже на два раза лично вам заданный вопрос...

Никополь, 30-км зона АЭС. По индивидуальному квартирному счетчику 01.-12.2020 газплита + газколонка, потребление газа до 5 куб/месяц, т.к. стоит электробойлер (дешевле обходится, стационарное электроотопление + день-ночь), но оплачивать надо по 10,5 кубов, т.е. переплата ежемесячно минимум по 5,5 куба или 66 кубов в год. Да, вроде бы это мелочь, но с какой стати я должен оплачивать кому-то его "хотелки"?

Как здесь часто любят советовать "Не можешь оплатить счета - подними ж... с дивана и иди зарабатывать!"

Я же в гривнах просил...

И нет: тут часто любят советовать -- не нравится стоимость/качесво услуги -- отключаемся.
Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс (да и остались такие только в "старом фонде"). И скоро вслед за газовыми духовками они просто пропадут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:44

  yanyura написав:
  _hunter написав:Мне чужие зрады красным и увеличенным шрифтом выделять не нужно -- если уж персональные услуги оказываете -- ответьте уже на два раза лично вам заданный вопрос...

Никополь, 30-км зона АЭС. По индивидуальному квартирному счетчику 01.-12.2020 газплита + газколонка, потребление газа до 5 куб/месяц, т.к. стоит электробойлер (дешевле обходится, стационарное электроотопление + день-ночь), но оплачивать надо будет с января не по фактическим показателям, не по среднему потреблению в 2020-м, а по 10,5 кубов, т.е. переплата ежемесячно минимум по 5,5 куба или 66 кубов в год. Да, вроде бы это мелочь, но с какой стати я должен оплачивать кому-то его "хотелки"?

Как здесь часто любят советовать "Не можешь оплатить счета - подними ж... с дивана и иди зарабатывать!"
Аналогично и мой ответ Коболеву, Шмыгалю, Зеленскому и Ко - не можете заработать деньги государству не обдирая людей только повышением на вся и все - поднимите ж... и идите зарабатывать! Хоть смеша людей играя членом на рояле, ездой на самокате в цирке, выпрашивая деньги у мамы в США, но зарабатывайте.

Напутствие им старшего хлопця.

  _hunter написав:И нет: тут часто любят советовать -- не нравится стоимость/качесво услуги -- отключаемся.

:idea: Вне сомнения, когда останется непосильная абонплата за воздух, будет дельный совет - отключаемся.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:20

Re: В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Кстати об эффективности Нафтогаза:
КИЕВ. 9 декабря. УНН.
...
за 9 месяцев этого года убыток "Нафтогаз Украины" составил 17 млрд грн.
...
аудиторы, проверяя деятельность "Нафтогаза" во времена работы Витренко выявили ряд нарушений, которые привели к 175 млрд грн бюджетных потерь.
...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1906968- ... enedzheriv
Послуги юридичні, пов`язані з дослідженням можливості ініціювання інвестиційного арбітражного провадження проти Словацької Республіки у зв’язку з діями представників останньої, пов’язаними із виконанням арбітражного рішення, прийнятого на користь компанії Italia Ukraina Gas S.p.a., та вчинення пов’язаних з цим дій в інтересах НАК “Нафтогаз України”

Очікувана вартість
15 000 000,00 EUR

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-30-007457-c
Т.е. только на исследование, на сам юр. процесс деньги будут выделены дополнительно.
"В общем ревизией "Нафтогаза" установлено финансовых нарушений и выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен", - сообщает руководителю правительства Геннадий Плис.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/8/666080/

Но проще, конечно же, не заставить вернуть эти деньги с виновных, а переложить их на "пересичных", выдумывая все новые и новые поборы.



  _hunter написав:Я же в гривнах просил...
...
Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс").

1. Назовите мне официальную стоимость газа в 2021-м году и на весь год, с января по декабрь, и я напишу в гривнах.

2. "Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти." (с) (Михаил Жванецкий)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:20

  yanyura написав:
  _hunter написав:Я же в гривнах просил...
...
Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс").

1. Назовите мне официальную стоимость газа в 2021-м году и на весь год, с января по декабрь, и я напишу в гривнах.

2. "Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти." (с) (Михаил Жванецкий)

Вы невнимательны:
1. меня вполне устоит и 2020: два числа -- платил в прошлом месяце, заплатил бы по новым нормам мин. потребления. Или стыдно (настолько, что уже третий раз приходится от ответа уходить) признать, что речь идет о суммах типа "гривна в месяц"?..

2. во-первых: где там "Не говорите, что мне нужно делать"? -- просто констатация факта -- из разряда "стучать головой по стене -- больно".
Во-вторых -- если совет таки не нужен -- смысл этого "плача Ярославны"?.. -- анонимно выплакаться на форуме?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:17

_hunter
Я не пойму, вы или прикалываетесь, или не умеете понимать прочитанное?

Я не могу для расчетов взять данные по 2020-му, т.к. это было бы безграмотно со всех точек зрения - в 2020-м действует правило оплаты по потреблению в 2019-м, а оплата по приведенным минимальным нормам будет только с 1 января 2021-го! + нельзя автоматически переносить тарифы 2020-го на тарифы 2021-го.

Неужели вы этого никак не поймете?

И даже если это "гривна в месяц", то это 40 млн. грн в месяц или 480 млн. грн в год (со всего населения Украины), при бестолковых тратах Нафтогаза в десятки млрд. грн в год и до полумиллиарда грн. на проекты типа "изучить возможность" (В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ) а потом их "плача Ярославны", что они убыточны и выход только в повышении цен для жителей Украины.


"Не говорите, что мне нужно делать..." касалось вашего
Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс")

В моей области
близькo 270 тиcяч aбoнeнтiв «Xepcoнpeгioнгaзу»

https://khersonci.com.ua/economics/4947 ... shini.html

Всего население области
на 1.10.2020 - 1 020,9 тыс.

https://index.minfin.com.ua/reference/p ... rsonskaya/

Если принять средний состав семьи 2,5 человека, то абоненты «Xepcoнpeгioнгaзу» 411 тыс. человек, или 66% населения области (остальные пользуются для приготовления пищи электроэнергией, дровами, углем, или абоненты других газовых компаний). А сколько используют газ для приготовления пищи по всей Украине?

Т.е. 2/3 населения области вы посчитали отсталыми людьми, ведь они до сих пор пользуются газовыми плитами! Низшая раса, так сказать, в отличие от вас "высших", применяющих для этого электричество, и желательно "зеленое", ВИЭ.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 14 гру, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:24

Re: В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

  valera2011 написав:А як же вони суму на субсидії хочуть зменшити? Ціну за трубу підняли вдвічі, то і в субсидії повинно піднятися.

Субсидії - зло. Їх давно пора скасувати.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:44

  yanyura написав:_hunter
Я не пойму, вы или прикалываетесь, или не умеете понимать прочитанное?

Я не могу для расчетов взять данные по 2020-му, т.к. это было бы безграмотно со всех точек зрения - в 2020-м действует правило оплаты по потреблению в 2019-м, а оплата по приведенным минимальным нормам будет только с 1 января 2021-го! + нельзя автоматически переносить тарифы 2020-го на тарифы 2021-го.

Неужели вы этого никак не поймете?

И даже если это "гривна в месяц", то это 40 млн. грн в месяц или 480 млн. грн в год (со всего населения Украины), при бестолковых тратах Нафтогаза в десятки млрд. грн в год и до полумиллиарда грн. на проекты типа "изучить возможность" (В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ) а потом их "плача Ярославны", что они убыточны и выход только в повышении цен для жителей Украины.


"Не говорите, что мне нужно делать..." касалось вашего
Использовать газовую плиту в 21м веке -- нонсенс")

В моей области
близькo 270 тиcяч aбoнeнтiв «Xepcoнpeгioнгaзу»

https://khersonci.com.ua/economics/4947 ... shini.html

Всего население области
на 1.10.2020 - 1 020,9 тыс.

https://index.minfin.com.ua/reference/p ... rsonskaya/

Если принять средний состав семьи 2,5 человека, то абоненты «Xepcoнpeгioнгaзу» 411 тыс. человек, или 66% населения области (остальные пользуются для приготовления пищи электроэнергией, дровами, углем, или абоненты других газовых компаний). А сколько используют газ для приготовления пищи по всей Украине?

Т.е. 2/3 населения области вы посчитали отсталыми людьми, ведь они до сих пор пользуются газовыми плитами! Низшая раса, так сказать, в отличие от вас "высших", применяющих для этого электричество, и желательно "зеленое", ВИЭ.

Я в курсе. Но "прикинуть" a la "на пальцах" какие деньжищщи будут уходить в 21-м на новую абонплату вполне можно -- более того: первый шаг (вот-та вот эквилибристика с кубами -- "... но оплачивать надо по 10,5 кубов ...") был сделан... Но, после умножения, сумма и самому, похоже, смешной показалась.

Это да... 480 млн. грн в год... А если еще и заявленную стоимость посчитать -- вообще на миллиарды счет идет -- ведь газ должен бесплатно досатвляться.
Одно странно: перейти на сжиженный газ, например, и крутить дули "монополистам" почему-то никто не хочет...

У вас по области процент бабушатников какой? -- рискну предположить: около 66%...
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:14

Re: В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

  _hunter написав:У вас по области процент бабушатников какой? -- рискну предположить: около 66%...

Спасибо за откровение. Вы еще раз подтвердили, что лично вы считаете себя высшей расой по сравнению с остальными жителями Украины, которые живут в "бабушатниках".
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