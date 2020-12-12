В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:19
Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|