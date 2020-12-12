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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:19

  yanyura написав:
  _hunter написав:У вас по области процент бабушатников какой? -- рискну предположить: около 66%...

Спасибо за откровение. Вы еще раз подтвердили, что лично вы считаете себя высшей расой по сравнению с остальными жителями Украины, которые живут в "бабушатниках".

Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
_hunter
 
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