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В Україні облгази підвищили
абонплату на газ - ЗМІ

В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:19

  yanyura написав:
  _hunter написав:У вас по области процент бабушатников какой? -- рискну предположить: около 66%...

Спасибо за откровение. Вы еще раз подтвердили, что лично вы считаете себя высшей расой по сравнению с остальными жителями Украины, которые живут в "бабушатниках".

Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:21

  _hunter написав:-- ведь газ должен бесплатно досатвляться.
Одно странно: перейти на сжиженный газ, например, и крутить дули "монополистам" почему-то никто не хочет...


Вам извиняюсь, сколько лет, что с памятью совсем плохо? Недавно вроде объяснял уже популярно, к чему сводятся расходы по "доставке газа и обслуживанию" трубы. Или вы зарплату получаете с "наша пісня гарна нова, починаєм її знову"?
А по поводу советов на что то перейти, вам уже верно указали направления движения для таких советчиков. Не ну а чё, клёвая идея, всем дружно начать снова баллоны с пропаном таскать (как 60-70-е), редко понимаешь новости о взрывах баллонов с газом по ТВ озвучивают, нужно чтоб каждый день! :shock:
Али предложение ещё глубже-сделать всё по уму, обратившись в специализированную контору?
Так озаботьтесь ценой вопроса-найдите в инете такую и позвоните, ну для общего развития. :wink:
Узнаете много нового: например сколько стоит проект или газгольдер куба хотя бы на 4. Так, сущие копейки. :wink:
Совет хозяину дома отключится сейчас, а потом подключится при необходимости тоже прекрасен. Сами пробовали подобное проделать? Если когда нибудь решитесь, вангую потратите минимум пару месяцев времени, кучу нервов да и денег. У вас "неожиданно" обнаружатся какие то долги по оплате, счётчик прийдётся сдавать на проверку и парамепризацию или проект газоснабжения у вас устарел и вообще не правильный! :mrgreen:
Специалист во всём блин. :twisted:
drevlyanin
 
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