В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Додано: Суб 19 гру, 2020 00:21

_hunter написав: -- ведь газ должен бесплатно досатвляться.

Одно странно: перейти на сжиженный газ, например, и крутить дули "монополистам" почему-то никто не хочет...

-- ведь газ должен бесплатно досатвляться.Одно странно: перейти на сжиженный газ, например, и крутить дули "монополистам" почему-то никто не хочет...

Вам извиняюсь, сколько лет, что с памятью совсем плохо? Недавно вроде объяснял уже популярно, к чему сводятся расходы по "доставке газа и обслуживанию" трубы. Или вы зарплату получаете с "наша пісня гарна нова, починаєм її знову"?А по поводу советов на что то перейти, вам уже верно указали направления движения для таких советчиков. Не ну а чё, клёвая идея, всем дружно начать снова баллоны с пропаном таскать (как 60-70-е), редко понимаешь новости о взрывах баллонов с газом по ТВ озвучивают, нужно чтоб каждый день!Али предложение ещё глубже-сделать всё по уму, обратившись в специализированную контору?Так озаботьтесь ценой вопроса-найдите в инете такую и позвоните, ну для общего развития.Узнаете много нового: например сколько стоит проект или газгольдер куба хотя бы на 4. Так, сущие копейки.Совет хозяину дома отключится сейчас, а потом подключится при необходимости тоже прекрасен. Сами пробовали подобное проделать? Если когда нибудь решитесь, вангую потратите минимум пару месяцев времени, кучу нервов да и денег. У вас "неожиданно" обнаружатся какие то долги по оплате, счётчик прийдётся сдавать на проверку и парамепризацию или проект газоснабжения у вас устарел и вообще не правильный!Специалист во всём блин.