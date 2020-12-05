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Українці заробили 8 млрд доларів на криптовалюті за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Інтерес до криптовалют зростає в усьому світі за рахунок девальвації валют на тлі глобальної економічної кризи. В таких умовах інтерес до альтернативних інструментів для збереження заощаджень і інвестування тільки збільшується.
Дивися повний текст Українці заробили 8 млрд доларів на криптовалюті за останні 12 місяців - Chainalysis
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П'ят 04 гру, 2020 21:57
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