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Українці заробили 8 млрд
доларів на криптовалюті за...

Українці заробили 8 млрд доларів на криптовалюті за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:47

Українці заробили 8 млрд доларів на криптовалюті за...

Пропонуємо до обговорення:
Інтерес до криптовалют зростає в усьому світі за рахунок девальвації валют на тлі глобальної економічної кризи. В таких умовах інтерес до альтернативних інструментів для збереження заощаджень і інвестування тільки збільшується.

Дивися повний текст Українці заробили 8 млрд доларів на криптовалюті за останні 12 місяців - Chainalysis.
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