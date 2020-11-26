Велике будівництво доріг стало тим необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році, яке забезпечить довготривалий розвиток у подальшому та ріст ВВП.
Дивися повний текст У президента пояснили важливість Великого будівництва доріг.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 10:08
У президента пояснили важливість Великого будівництва доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У президента пояснили важливість Великого будівництва доріг.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:08
Ну, раз вы такие прозрачные, можно ли в студию доказательства того, что БСД прямо таки реанимировало нашу экономику? сколько рабочих месть? какие смежные предприятия? какие объемы?
я только "за" хорошие дороги! но не нужно лицемерить!
минимизируйте импорт, развивайте ИТ, рубите коррупцию - вот тогда и потянутся настоящие инвестиции.
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