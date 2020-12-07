Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні.
Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:28
Локдаун: що обмежать в Україні з січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58
для чого запроваджувати локдаун якщо згідно офіційної статистики кількість захворювань зменшується?...
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