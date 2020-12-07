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Локдаун: що обмежать
в Україні з січня

Локдаун: що обмежать в Україні з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:28

Локдаун: що обмежать в Україні з січня

Пропонуємо до обговорення:
Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні.

Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58

для чого запроваджувати локдаун якщо згідно офіційної статистики кількість захворювань зменшується?...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:00

А банки будут работать?
Investor_K
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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