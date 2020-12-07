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Локдаун: що обмежать
в Україні з січня

Локдаун: що обмежать в Україні з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:28

Локдаун: що обмежать в Україні з січня

Пропонуємо до обговорення:
Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні.

Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58

для чого запроваджувати локдаун якщо згідно офіційної статистики кількість захворювань зменшується?...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:00

А банки будут работать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:16

  ruslan42212 написав:для чого запроваджувати локдаун якщо згідно офіційної статистики кількість захворювань зменшується?...

Потому как это "падение статистики" достигается просто уменьшением числа тестов и отказами в госпитализации.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26

Подарил бы им хоть кто-нибудь учебник по логике. Очень полезная книга.
Одним из главных очагов распространения ковида в Европе были горнолыжные курорты (пол Верховной рады переболело после Куршевеля). А по данным как ВОЗ, так и других организаций-общественный транспорт входит в тройку самых "заразных" мест.
Но горнолыжные курорты и транспорт работать будут, а рестораны только на вынос.
Ну и вишенка-в отелях рестораны будут работать на завтраки. Из той же оперы как и карантин выходного дня. Теперь мы знаем, что ковид не опасен в будние дни,в транспорте и во время завтрака. Наверное он тоже завтракает в это время.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31

Re: Локдаун: що обмежать в Україні з січня

У меня в этот период заканчиваются депозиты. Мне локдаун никак не нужен.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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