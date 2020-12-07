Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні.
Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:28
Локдаун: що обмежать в Україні з січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Локдаун: що обмежать в Україні з січня.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58
для чого запроваджувати локдаун якщо згідно офіційної статистики кількість захворювань зменшується?...
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:16
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26
Подарил бы им хоть кто-нибудь учебник по логике. Очень полезная книга.
Одним из главных очагов распространения ковида в Европе были горнолыжные курорты (пол Верховной рады переболело после Куршевеля). А по данным как ВОЗ, так и других организаций-общественный транспорт входит в тройку самых "заразных" мест.
Но горнолыжные курорты и транспорт работать будут, а рестораны только на вынос.
Ну и вишенка-в отелях рестораны будут работать на завтраки. Из той же оперы как и карантин выходного дня. Теперь мы знаем, что ковид не опасен в будние дни,в транспорте и во время завтрака. Наверное он тоже завтракает в это время.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31
Re: Локдаун: що обмежать в Україні з січня
У меня в этот период заканчиваются депозиты. Мне локдаун никак не нужен.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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