МАУ звернулася до президента з проханням допомогти отримати фінансування і відстрочити сплату боргів.
Дивися повний текст МАУ попросила президента Зеленського про допомогу.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07
МАУ попросила президента Зеленського про допомогу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ попросила президента Зеленського про допомогу.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:10
Почему-то туркиш айрлайнс летают по графику битком забитые.
А МАУ не может, у них лапки... Деньги верните за отменённые рейсы, ворюги.
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