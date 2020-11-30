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МАУ попросила президента
Зеленського про допомогу

МАУ попросила президента Зеленського про допомогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07

МАУ попросила президента Зеленського про допомогу

Пропонуємо до обговорення:
МАУ звернулася до президента з проханням допомогти отримати фінансування і відстрочити сплату боргів.

Дивися повний текст МАУ попросила президента Зеленського про допомогу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07

А работать не пробовали, бездельники?
slavkit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:10

Почему-то туркиш айрлайнс летают по графику битком забитые.
А МАУ не может, у них лапки... Деньги верните за отменённые рейсы, ворюги.
slavkit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:37

Ну конечно же зеленая бубочка все сделает для своей бородатой бабушки
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:07

Re: МАУ попросила президента Зеленського про допомогу

К Бене пусть обратятся, он же основной собственник, пусть поддержит свой бизнесс как все сейчас делают, а то привык всегда доить страну.
miridi7
 
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