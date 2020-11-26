У світовому рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 58-му сходинку за швидкістю кабельного інтернету.
Дивися повний текст Україна - на 58 місці у світовому рейтингу швидкості інтернету.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:00
Україна - на 58 місці у світовому рейтингу швидкості...
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Дивися повний текст Україна - на 58 місці у світовому рейтингу швидкості інтернету.
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