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У Мінрегіоні спростували
інформацію щодо подорожчання...

У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:18

У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні поточного року українці погасили 3 млрд грн боргів за опалення.

Дивися повний текст У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання комунальних послуг цьогоріч на 57%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:18

"57% - это неправда. Подорожало всего на 56%", - так опровергли эту информацию нашему коррепонденту.
alter
 
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