У січні-жовтні поточного року українці погасили 3 млрд грн боргів за опалення.
Дивися повний текст У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання комунальних послуг цьогоріч на 57%.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:18
У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання...
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Дивися повний текст У Мінрегіоні спростували інформацію щодо подорожчання комунальних послуг цьогоріч на 57%.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:18
"57% - это неправда. Подорожало всего на 56%", - так опровергли эту информацию нашему коррепонденту.
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