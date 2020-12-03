Про це повідомляє Національний банк України.
Дивися повний текст Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:29
Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику
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Дивися повний текст Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:29
Це що жарт такий, відколи це НБУ опікується геймерами? Згадується прислів'я про пса, якому нічого робити.
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