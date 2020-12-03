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Нацбанк попередив українців
про шахраїв: хто в зоні ризику

Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:29

Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Національний банк України.

Дивися повний текст Нацбанк попередив українців про шахраїв: хто в зоні ризику.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:29

Це що жарт такий, відколи це НБУ опікується геймерами? Згадується прислів'я про пса, якому нічого робити.
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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