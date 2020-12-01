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Міжбанк: ранок почався
зі зміцнення гривні

Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:18

Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,11 / 28,12 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні.
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