|
|
Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:18
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,11 / 28,12 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91569
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:18
Будьте первыми
-
vladimirdermanovskiy
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|130
|
|
|1
|126
|
|
|1
|111
|