Міністерство фінансів хотіло б знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.
Дивися повний текст Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторів.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:46
Мінфін має намір знизити залежність України від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторів.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:46
Якого інвестування, лол, уряд України просто прос*рає бабло на соціальні виплати. Бюджет України - це бюджет прожерання, а не бюджет розвитку. Скільки коштів виділяється на підтримку бізнесу? 0,5%? А на пенсії і соцвиплати 40%.
Інвестування ахахахаха...
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