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Мінфін має намір знизити
залежність України від...

Мінфін має намір знизити залежність України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:46

Мінфін має намір знизити залежність України від...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів хотіло б знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

Дивися повний текст Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторів.
R2
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Якого інвестування, лол, уряд України просто прос*рає бабло на соціальні виплати. Бюджет України - це бюджет прожерання, а не бюджет розвитку. Скільки коштів виділяється на підтримку бізнесу? 0,5%? А на пенсії і соцвиплати 40%.
Інвестування ахахахаха...
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:19

банки покупая овдп не тратят на это деньги вкладчиков? Если казнокрадам не дают в долг никакой вторичный рынок не поможет
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:23

3(три) ха-ха
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Несправедливо? а какого вы занимаете под 10%, а учетную ставку сделали 6% ?...и вас не смущает что банки стоят в очереди за рефинансированием? И каким образом вы посчитали инфляцию 2,4% .....доллар подорожал на 20% (декабрь 2019 курс 23,5), сахар подорожал на 50%...экономисты блин
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57

  bodia1406 написав:Якого інвестування, лол, уряд України просто прос*рає бабло на соціальні виплати. Бюджет України - це бюджет прожерання, а не бюджет розвитку. Скільки коштів виділяється на підтримку бізнесу? 0,5%? А на пенсії і соцвиплати 40%.
Інвестування ахахахаха...

Скромные пенсии. :mrgreen:
Или их начали потрошить?
https://www.dialog.ua/business/220433_1607428979
И с другой стороны то же:
https://www.dialog.ua/ukraine/220423_1607421872
Никакой жизни!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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