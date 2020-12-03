Міністерство фінансів хотіло б знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.
Дивися повний текст Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторів.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:46
Мінфін має намір знизити залежність України від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторів.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:46
Якого інвестування, лол, уряд України просто прос*рає бабло на соціальні виплати. Бюджет України - це бюджет прожерання, а не бюджет розвитку. Скільки коштів виділяється на підтримку бізнесу? 0,5%? А на пенсії і соцвиплати 40%.
Інвестування ахахахаха...
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:19
банки покупая овдп не тратят на это деньги вкладчиков? Если казнокрадам не дают в долг никакой вторичный рынок не поможет
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:45
Несправедливо? а какого вы занимаете под 10%, а учетную ставку сделали 6% ?...и вас не смущает что банки стоят в очереди за рефинансированием? И каким образом вы посчитали инфляцию 2,4% .....доллар подорожал на 20% (декабрь 2019 курс 23,5), сахар подорожал на 50%...экономисты блин
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57
Скромные пенсии.
Или их начали потрошить?
И с другой стороны то же:
Никакой жизни!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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