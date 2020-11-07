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Як змінилась ціна квадратного
метра в новобудовах...

Як змінилась ціна квадратного метра в новобудовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:47

Як змінилась ціна квадратного метра в новобудовах...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість квадратного метра в новобудовах передмістя Києва другий місяць поспіль залишається на колишньому рівні.

Дивися повний текст Як змінилась ціна квадратного метра в новобудовах передмістя столиці.
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