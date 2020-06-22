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Митниця оштрафувала на 220 тис. грн громадянку, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни нерезиденти мають право на тимчасове ввезення в Україну транспортних засобів без сплати митних платежів. Громадяни резиденти мають право ввезти автомобіль в України після сплати всіх митних платежів.
Дивися повний текст Митниця оштрафувала на 220 тис. грн громадянку, яка ввезла авто на \"єврономерах\" за паспортом Угорщини
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:00
Ахаха, штрафуют в этой стране токо лохов. Гражданку отправить назад в школу что бы знала как нужно ввозить автобляху))
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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