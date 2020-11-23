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До бюджету надійшло ще 1,6 мільйона штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:52
Пропонуємо до обговорення:
Із 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів та нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.
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R2
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:52
Начислено и поступило разные вещи.Опять бестолковый пиар.Вы хоть читайте о чём пишете.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:54
Со времени введения в работу весовых комплексов не опубликована ни одна цифра фактического поступления штрафов в бюджет.Один пиар от криклия.
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sena_2008atp
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