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Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56
Пропонуємо до обговорення:
Американці зможуть купити ф'ючерси на воду. Така ідея на Чиказькій біржі СМЕ виникла в результаті масштабних пожеж в США влітку 2020 року. В один тримісячний контракт увійде приблизно 12 мільйонів літрів води.
Дивися повний текст Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56
капитализм доедает жизнь на планете Земле. Последний раунд.
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