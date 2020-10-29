RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чиказька товарна біржа почне
торгувати ф'ючерсами на воду

Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56

Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду

Пропонуємо до обговорення:
Американці зможуть купити ф'ючерси на воду. Така ідея на Чиказькій біржі СМЕ виникла в результаті масштабних пожеж в США влітку 2020 року. В один тримісячний контракт увійде приблизно 12 мільйонів літрів води.

Дивися повний текст Чиказька товарна біржа почне торгувати ф'ючерсами на воду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91573
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56

капитализм доедает жизнь на планете Земле. Последний раунд.
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU
R2 » Суб 14 лис, 2020 13:25
7 707
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 21:33
nsdapzp
Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 10:40
3 206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 15:54
NetSerpent
Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -... 1, 2
R2 » Чет 29 жов, 2020 15:35
13 750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 23:08
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.