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Україна подала заявку на вакцину
від коронавірусу COVAX:...

Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36

Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Дивися повний текст Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: в пріоритеті - пів країни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36

Хитро придумали. Для непривилегированного население будет либо говнище с российскими корнями бесплатно, либо норм вакцина за деньги (или взятку). Еще и денег на этом не хило поднимут, причем не важно будет оно пользоваться популярностью или нет.
ssnet
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