У Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух смугами громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з додатковою функцією.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:58
У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з додатковою функцією.
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:05
Re: У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой
.......
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:11
Что за лицензия?
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