RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві запустили камеру
автофіксації порушень ПДР з...

У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:58

У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух смугами громадського транспорту.

Дивися повний текст У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з додатковою функцією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91576
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:58

А как камера будет отсеивать такси?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 06.08.19
Подякував: 564 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:05

Re: У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...

vitaliy_berdinskikh написав:А как камера будет отсеивать такси?
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:11

  Boundless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А как камера будет отсеивать такси?
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой

Что за лицензия?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 06.08.19
Подякував: 564 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Франції офіційно запустили 5G 1, 2
R2 » Вів 24 лис, 2020 18:39
12 931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 22:36
kemeron1990
Зняти житло на Новий рік: ціни в Києві, Львові
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:49
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 14:16
_hunter
Скільки коштує оренда житла в Києві (інфографіка)
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:55
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 11:55
asasas19851985

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27123)
08.12.2020 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.