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У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:58
Пропонуємо до обговорення:
У Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух смугами громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві запустили камеру автофіксації порушень ПДР з додатковою функцією
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:58
А как камера будет отсеивать такси?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:05
vitaliy_berdinskikh написав:А как камера будет отсеивать такси?
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой
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Boundless
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:11
Boundless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А как камера будет отсеивать такси?
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой
Что за лицензия?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:40
По статистике, по состоянию на март этого года в Украине насчитывается 11,086 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Остальные деньги на бочку).
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20
vitaliy_berdinskikh написав: Boundless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А как камера будет отсеивать такси?
Если к госномеру привязана лицензия, то думаю отсеивание будет не проблемой
Что за лицензия?
Лицензия на такси. Если есть лицензия и соответственно все опознавательные знаки то можно ездить по полосе ОТ, но таких у нас несколько процентов всего.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:59
На каждый светофор пожалуйста по камере и за проезд на красный штраф и забирайте права у таких неадекватов на пол года и будет нам счастье.
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Rainbow
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:25
Rainbow написав:
На каждый светофор пожалуйста по камере и за проезд на красный штраф и забирайте права у таких неадекватов на пол года и будет нам счастье.
А что забирать у пешеходов? -- право переходить дорогу?..
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Додано: Сер 09 гру, 2020 15:45
Rainbow написав:
На каждый светофор пожалуйста по камере и за проезд на красный штраф и забирайте права у таких неадекватов на пол года и будет нам счастье.
Пешеходным духом завоняло.
Сам то ПДД хоть в глаза видел? Про соблюдал я даже не спрашиваю.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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