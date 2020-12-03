Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса.
Дивися повний текст В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39
В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців.
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39
А можна цю хрінь замовну не поширювати? Шановна редакціє, ви що вже скотилися до рівня жовтої преси?
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