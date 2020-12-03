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В ЄС закликали змінити ціну
на електрику для українців

В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39

В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса.

Дивися повний текст В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39

А можна цю хрінь замовну не поширювати? Шановна редакціє, ви що вже скотилися до рівня жовтої преси?
svyatoslav_hromyak
 
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