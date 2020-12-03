Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса.
Дивися повний текст В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39
В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців.
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39
А можна цю хрінь замовну не поширювати? Шановна редакціє, ви що вже скотилися до рівня жовтої преси?
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:52
Re: В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців
Про какую конкуренцию речь, которую не конкурентные облгазы обжалуют сейчас в судах?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:54
Правильно. Чем выше цена на электрику ( и не только) , тем больше украинцев-дупомоев будет в ЕС.
|