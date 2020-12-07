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В Україні подорожчав бензин: що буде з цінами на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Експерти очікують, що найближчим часом ціни продовжать зростати.
Дивися повний текст В Україні подорожчав бензин: що буде з цінами на пальне
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:57
А в чем смысл зимой переходить с газа на бензин?...
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jurg
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Вів 08 гру, 2020 17:00
Клаус