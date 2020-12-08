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Україна підготує Концепцію
розвитку водневої енергетики...

Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики...
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:32

Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України за підтримки Європейської економічної комісії ООН працює над дорожньою картою розвитку внутрішнього водневого ринку, наступним кроком стане підготовка Концепції водневої енергетики і законодавства, яке необхідно буде прийняти для його запуску, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики - Шмигаль.
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Hyperloop уже запустили можно браться и за водород)
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