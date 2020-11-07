|
|
Українські електробайки почали використовувати в Мексиці...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook розповів засновник стартапу Данило Тонкопій.
Дивися повний текст Українські електробайки почали використовувати в Мексиці (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91579
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:17
а українська поліція - проти?
-
myko
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|106
|
|
|19
|1965
|
П'ят 20 лис, 2020 17:41
tobias
|
|2
|382
|