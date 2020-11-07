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Українські електробайки почали
використовувати в Мексиці...

Українські електробайки почали використовувати в Мексиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:17

Українські електробайки почали використовувати в Мексиці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook розповів засновник стартапу Данило Тонкопій.

Дивися повний текст Українські електробайки почали використовувати в Мексиці (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:17

а українська поліція - проти?
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