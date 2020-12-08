НКЦПФР допустила до обігу в Україні акції шести компаній.
Дивися повний текст В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57
В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57
На ПФтС наразі немає інформаціі. Коли акціі цих компаній появляться в обігу ?
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