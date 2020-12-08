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В Україні дозволили продавати
акції Facebook і Tesla

В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57

В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР допустила до обігу в Україні акції шести компаній.

Дивися повний текст В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57

На ПФтС наразі немає інформаціі. Коли акціі цих компаній появляться в обігу ?
andriybv2020
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Повлияет на рынок недвижимости.
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Тесла как раз недооценена по P/E и EDIDTA. Пошел менять баксы и заводить гривну на покупку такой шары ....
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:26

Re: В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla

это на Украинской бирже ? или где дайте ссылку пожалуйста где это будет торговаться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:49

НКЦПФР вирішила потролити населення України
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