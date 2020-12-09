НКЦПФР допустила до обігу в Україні акції шести компаній.
Дивися повний текст В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57
В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:57
На ПФтС наразі немає інформаціі. Коли акціі цих компаній появляться в обігу ?
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:09
Тесла как раз недооценена по P/E и EDIDTA. Пошел менять баксы и заводить гривну на покупку такой шары ....
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:26
Re: В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla
это на Украинской бирже ? или где дайте ссылку пожалуйста где это будет торговаться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:17
Re: В Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla
В этой новости явно что-то не так...
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